'DayDreamer' a Grosseto: dal sogno alla realtà con una serata magica dedicata al gin

DayDreamer nasce da un sogno, il sogno di Lorenzo Vichi e Nikolin Ejlli: due culture differenti, diventati amici all’University of Gastronomic Sciences di Pollenzo. Durante quegli anni, i due ragazzi hanno viaggiato intorno al mondo per studiare e comprendere le diverse culture gastronomiche e le realtà produttive di Paesi come Giappone, Ecuador, Messico, India, Georgia, Slovenia, oltre ’Italia.

Hanno quindi deciso di mettersi in gioco con un progetto che vuole dare voce e valore a ogni professionista che entra a far parte del percorso.

Dietro alla realizzazione di questo gin ci sono veri e propri esperti del settore come la mastro distillatrice, la più premiata al mondo, Priscilla Occhipinti, titolare della importante azienda maremmana Nannoni Grappe. Per far sì che il sogno possa raggiungere e coinvolgere il più vasto numero di persone, Lorenzo e Nikolin hanno organizzato una serata accompagnata da tante sorprese e da uno spettacolo di luci e musica, in collaborazione con il ristorante Black Wood. Martedì, dalle 19,30, andrà quindi in scena il ’DayDreamer-Eau de gin’.

La serata sarà supportata da bartender e graphic designer di Grosseto. A realizzare l’abbinamento cocktailcibo Emanuele Cicatiello, chef di Black Wood e responsabile provinciale dell’Associazione cuochi italiani. Per prenotarsi, entro domani, il link è forms.gleDVbNcmCDsuJjFNEv6. Per contatti: 328.5844826.