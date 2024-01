D’Avino lascia Follonica. Sarà segretario a Livorno

Il sindaco Andrea Benini ringrazia il segretario Michele D’Avino per il lavoro svolto nel Comune di Follonica. D’Avino è infatti stato nominato segretario generale del Comune di Livorno dal sindaco Luca Salvetti. "Quella con Michele è stata una bella e intensa collaborazione, iniziata a dicembre 2020 – dice il sindaco Andrea Benini – Ho scelto personalmente Michele per la grande professionalità e competenza e anche per la personale stima che ci siamo dimostrati. Il segretario durante questi anni ha traghettato il Comune passando anche attraverso situazioni complesse. Tra tutti i percorsi avviati, tengo in modo particolare alla conclusione degli iter che interessano la ex Colonia Marina, la Cittadella del Carnevale e la revisione del personale dell’ente. Auguro a Michele di proseguire il proprio lavoro con lo stesso entusiasmo dimostrato". "Questi anni trascorsi insieme sono stati faticosi e difficili, ma anche pieni di obiettivi realizzati e traguardi raggiunti – ha detto D’Avino – Ma prima ancora, sono stati anni di conoscenza e condivisione". .