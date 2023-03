"D’Avino a Suvereto, perché?" Benini: "Richiesta doverosa"

"Il segretario comunale Michele D’Avino di Follonica andrà a lavorare un giorno a settimana nel Comune di Suvereto. Pertanto, con l’approvazione della convenzione il Comune di Follonica verrà privato della figura apicale del segretario comunale per un quinto del tempo". Lo dicono in una nota Forza Italia e Fratelli d’Italia. "Bene, premesso che 41 interrogazioni in otto mesi, molte tra queste ripetitive per mancanza di risposte esaurienti – aggiungono – non sembrano poter bloccare il corretto funzionamento degli uffici comunali, ci chiediamo come non si possa pensare che diminuire il tempo di lavoro del segretario comunale non sia un rallentamento al corretto funzionamento della struttura amministrativa". "Il segretario rappresenta una figura di necessario raccordo tra il corpo politico e quello gestionale – ha spiegato il sindaco Andrea Benini – svolge una serie di compiti, i principali dei quali sono di collaborazione e di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi elettivi dell’ente. Il Comune di Follonica ha quindi ritenuto doveroso rispondere alla richiesta fatta da Suvereto viste anche le difficoltà riscontrate dal Comune stesso nel convenzionarsi con gli altri Comuni limitrofi. È poi fondamentale sottolineare che a questo impegno non conseguirà una minore presenza di D’Avino su Follonica".