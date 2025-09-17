Data storica. Il ’Dlf’ compie cento anni

Oggi alle 17 nel Dopolavoro ferroviario in via Mameli 26, a Grosseto, inizieranno le celebrazioni per il centenario dell’Associazione Dopolavoro Ferroviario, nata appunto nel 1925.

Grosseto rappresenta una delle 92 sedi territoriali di cui è composto il sodalizio che, con oltre 70.000 iscritti (un migliaio solo nelle nostra provincia), è la più vasta organizzazione nel settore del tempo libero e si rivolge non solo ai ferrovieri in servizio ed in pensione ma anche ai soci frequentatori. Le attività sono ricreative, culturali, sportive, sociali, assistenziali e turistiche.

Oggi al cinema Stella sarà proiettato il film storico del 1964 ’Il treno’ con Burt Lancaster e all’inaugurazione di un plastico ferroviario realizzato dal maestro Andrea Luschi, specialista, insieme al figlio Simone di queste opere straordinarie. Nella stessa sede è stata allestita la mostra fotografica dell’ex macchinista e apprezzato podista Azelio Fani, divisa in tre sezioni: locomotive storiche, antichi mestieri di Maremma e immagini dal mondo. La successiva iniziativa legata ai festeggiamenti è la rassegna ’Vediamoci a Teatro’, con il patrocinio del Comune e la partecipazione di Lamioni Holding, che si terrà fra il 26 settembre ed il 28 novembre prossimi nell’auditorium della chiesa Maria Addolorata, in via Papa Giovanni XXIII. I biglietti possono essere acquistati nel ’Dlf’ dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 ed il ricavato sarà devoluto alla Fondazione ’Il Sole’ e a ’La Farfalla’.

"Le iniziative che celebrano il secolo di vita di questa grande organizzazione ci fanno ricordare – dicono il presidente Moreno Vichi ed il suo vice, Franco Valdambrini – che la sede di Grosseto gestisce un bar ed un ristorante molto apprezzati; il cinema Stella, condotto da Gianni Burroni e punto di riferimento per gli amanti dei film d’assai; il parco giochi ’Il Ghirigoro’ nella stazione di San Vincenzo e soprattutto la casa per ferie Hotel Belmare con spiaggia privata a Marina di Grosseto. Fra le tante attività anche quella calligrafica, che ha portato alla fondazione dell’associazione ’Il Calamo’ che valorizza da vent’anni l’arte della scrittura a mano e, proprio in questo periodo ha lanciato la quinta edizione dell’iniziativa ’Scriveteci una lettera 2025’".