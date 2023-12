Daspo cancellato dal Tar: "Lite fuori dal contesto sportivo"

Grosseto, 21 dicembre 2023 – Un altro Daspo cancellato dal Tar. Il provvedimento, che era di 8 anni, è stato dunque annullato dal Tribunale amministrativo. Il fatto risale al giugno del 2022 quando erano stati emanati dalla Questura tre Daspo dopo una lite avvenuta al campo del Centro sportivo di Roselle. I primi due erano stati annullati dal Tar qualche mese fa, stavolta la cancellazione è toccata per le stesse motivazioni.

La lite infatti, secondo i giudici, è avvenuta in contesti lontani dallo sport, nonostante nel campo fosse in corso l’allenamento della categoria Giovanissimi. Anche il Tribunale aveva annullato il Daspo, sentenza che è stata dunque ribadita anche dal Tar. Era stato il questore Mannoni, in relazione ai fatti avvenuti al campo sportivo di Roselle, quando il magazziniere della società fu colpito al volto, ad emettere il provvedimento: i tre si sarebbero dovuti presentare in Questura nelle giornate in cui giocava il Grosseto calcio. Il 29 settembre il tribunale accoglie le tesi difensive non convalidando l’obbligo di presentazione perché "l’atto di violenza era da ricondurre ad una questione privata tra i soggetti della vecchia gestione societaria e i nuovi titolari". Il 3 ottobre il questore allora emana un Daspo aggiungendo che durante l’aggressione era in corso la partita tra i Giovanissimi del Grosseto. Il Tar poi ha annullato i Daspo perché i fatti non erano collegati alle manifestazioni sportive, ma l’alterco era scaturito per altre ragioni.