’Darkside’, omaggio a Umberto Lenzi

’Darkside Maremma – L’ombra di Umberto Lenzi’ è il titolo dell’evento in programma oggi e domani al Molino Hub, lo spazio sulle mura medicee gestito da Clan, in collaborazione con Le Mura. Un evento, organizzato da Chiasso Cult insieme a la Mediateca Digitale della Maremma, Kansassiti, Tuttology Podcast e Storie di cinema, nato per rendere omaggio a uno dei grandi maestri del nostro cinema: Umberto Lenzi. Umberto Lenzi, è stato uno di quegli instancabili esploratori di linguaggi e generi, dal poliziesco all’horror, fino ai grandi Kolossal di guerra. Oggi alle 18 a raccontarne la carriera arriveranno Marco Giusti, critico cinematografico e autore di programmi Rai (tra cui Blob e Stracult) e Paolo Spagnuolo (giornalista, regista e biografo di Lenzi). Alle 21 sarà proiettato per la prima volta un documentario dove proprio il regista racconta la sua incredibile storia. Un racconto appassionante dai suoi anni in Maremma all’ascesa ai set cinematografici a Hollywood. Alle 21.30 proiezione del film ’Il cinico, l’infame, il violento’. Domani alle ni alle 18 Davide Pulici, vicedirettore di Nocturno, e Tania Bizzarro, madrina del Festival di cinema Horror “Vespertilio Awards” e Youtuber del canale “Ore di Orrore”, racconteranno le storie del Cinema di genere italiano. Dalle 21 proiezione di cortometraggi italiani horror.