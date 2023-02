"Daremo vita a una campagna per far dimettere Limatola e Nappi"

di Steven Santamaria

Continua la telenovela sulla questione della vendita dei 950 ettari della Diaccia Botrona. Cresce la protesta del Movimento 5 Stelle che, da sempre, è contrario alla cessione di questi terreni a privati. A seguito degli ultimi avvenimenti, è aumentato ancor di più il dissenso di quest’ultimi, che hanno chiesto ufficialmente le dimissioni del presidente della Provincia e sindaco di Roccastrada Francesco Limatola e del consigliere provinciale e sindaco di Castiglione della Pescaia Elena Nappi, accusati di "malafede". "Hanno operato entrambi in malafede, prendendoci in giro – spiega il consigliere Giacomo Gori – soltanto per la poltrona. Continuavano a dirci di stare tranquilli e che la procedura di vendita non sarebbe andata avanti, come da nostro accordo. Invece, nonostante continuassero a rassicurarci, la procedura stava andando avanti. Si sono presi gioco di tutti".

"I patti erano chiari – continua – ma non hanno mantenuto la parola. Tutto questo certifica la malafede politica, attraverso l’utilizzo delle istituzioni, del presidente Limatola e del consigliere Nappii. Rappresenta uno dei comportamenti politici più scorretti che si siano mai visti in politica. Rappresenta un ‘abuso di potere’ da parte di una carica istituzionale come quella di presidente della Provincia, richiamato dalla legge sul procedimento amministrativo, la 24190. Si devono dimettere immediatamente. Non meritano di stare lì. Hanno perso la loro dignità politica, nonché tutta la loro credibilità".

"E alla luce di tutti i fatti e considerazioni – continua – noi del Movimento 5 stelle Grosseto chiederemo a Limatola e alla Nappi di rassegnare immediatamente le dimissioni dalle cariche istituzionali provinciali. Lo faremo con una campagna informativa permanente nel comune di Grosseto e nel comune di Castiglione della Pescaia; una campagna composta da banchetti informativi, un sito web dedicato ed una pioggia continua di foglietti (soprattutto d’estate) contenenti un codice qr code di rimando al sito web. La campagna inizierà immediatamente e durerà fino a quando i due non rassegneranno le proprie dimissioni o non esauriranno il proprio mandato".

In conclusione, il consigliere Giacomo Gori lancia anche un appello al partito del presidente Limatola: "Ci rivolgiamo ai militanti, agli elettori ed ai dirigenti del partito democratico che sostengono Elly Schlein: così non può andare avanti. Battete un colpo, prendete posizione, chiedete subito anche voi le dimissioni di Limatola e della Nappi, la quale si dichiara civica, ma nei fatti è dentro il Pd di Bonaccini, fino al collo. Fate in modo che sia la Schlein a prevalere. Ciò avrebbe molti ed importanti significati".