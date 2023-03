"DanteDì" con Moscato

In occasione del "DanteDì", giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, il Comune di Scarlino e l’assessore alla cultura Michele Bianchi hanno voluto omaggiare il Sommo Poeta promuovendo un’iniziativa che vede coinvolte le scuole dell’Istituto Comprensivo "Falcone e Borsellino". All’interno dell’aula magna della sede di via Lelli a Scarlino Scalo, oggi alle 9 gli studenti potranno assistere alla conferenza emozionale di Giacomo Moscato "I mostri dell’inferno" (da Dante Alighieri). Attraverso le tecniche del reading e dello storytelling, l’attore e regista nonché professore liceale di Letteratura e Storia, porrà l’accento sulle tante, orrende figure che popolano l’Inferno della "Divina Commedia" tra le quali Caronte, Minosse, le Arpie, il Minotauro, Gerione, sottolineandone le caratteristiche più curiose

ed affascinanti. "I nostri giovani – dice l’assessore Michele Bianchi – non devono perdere l’occasione di conoscere, anche in modo assai originale, i versi di Dante Alighieri, tanto noti in tutto il mondo, quanto amati".