Dante e La Maremma, una Serata Culturale a Orbetello

Nuova iniziativa di Maddalena Ottali, assessora al Turismo ed alla Cultura dell’Amministrazione comunale di Orbetello. Questa volta di "Dante e La Maremma", libro scritto da Sergio Landi, e l’evento è in programma – con la collaborazione della Proloco lagunare – nella sala delle conferenze della ex Polveriera.

L’appuntamento è fissato per sabato 23 (inizio alle 18.30) e nella sale in via Mura di Levante è ancora in corso la mostra di arte contemporanea.

Insieme all’autore ci saranno

l’assessora Maddalena Ottali, Letizia Stammati (presidente della società Dante Alighieri di Grosseto) e Mario Papalini (Effigi editore).

La serata culturale prevede la lettura di una serie di opere ispirate a Dante.

Sarà possibile ammirare le opere che traggono origine da quelle dello Sommo poeta quelle del pittore naif Loreno Martellini, artista maremmano.

Sarà presentato anche il libro "Dialoghi nella commedia tra Amiata e Maremma".

Il programma di questa serata rientra nelle iniziative già fissate per i mesi di settembre ed ottobre, alla Guzman (museo del terrtitorio aperto tutto l’anno) organizzate dall’assessorato alla cultura del Comune di Orbetello. Michele Casalini