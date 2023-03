Dante Alighieri Nuova sede e tanti eventi

di Steven Santamaria

È stata inaugurata nella mattinata di ieri, la nuova sede, in via Vinzaglio 25, della Società Dante Alighieri. Questa associazione, fondata da Giosuè Carducci nel 1889, è un istituto non lucrativo, di utilità sociale che ha l’obiettivo di tutelare e diffondere la lingua e la cultura italiana nel mondo. Alla sua rete appartengono più di 80 nazioni, con ben 401 comitati, di cui 81 in Italia che, attraverso il volontariato dei soci realizzano iniziative culturali diversificate, istituiscono e sussidiano scuole, biblioteche, corsi di lingua, diffondono libri e pubblicazioni, promuovono convegni, escursioni culturali, manifestazioni artistiche, assegnano premi e borse di studio, sempre ravvivando l’interesse per la nostra civiltà sia in Italia che all’estero.

"Innanzitutto, ringraziamo la Diocesi per la loro ospitalità e collaborazione – dice la presidente Letizia Stammati –. La nostra società, da novembre scorso, ha organizzato diversi incontri culturali, che ci saranno fino a maggio, proprio per incentivare la cultura italiana. Inoltre, un nostro obiettivo è anche l’inclusività, infatti vorremmo fare degli incontri giornalieri, qui in sede, per aiutare i vari stranieri a imparare la lingua. Ci mettiamo a disposizione per insegnargliela. Cerchiamo sempre di crescere. Nel 2020 eravamo 20 soci, mentre ora siamo 62. Vogliamo crescere ancora così da migliorarci sempre di più e proporre iniziative sempre più interessanti. Organizziamo anche delle gite, la prossima è in programma mercoledì 15 a Firenze, organizzate dalla professoressa Roberta Nunes".

Per diventare soci, basta andare ad un qualsiasi incontro sociale. La tessera costa 25 euro, prezzo standard, 10 euro per i ragazzi fino a 30 anni e 8 euro per gli studenti. Un ulteriore sconto per chi porta un amico. Per informazioni è possibile chiamare ai numeri 33899028203473280848. Email: [email protected]