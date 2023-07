D’Annunzio e il piacere La vita del Vate nella tesi di Bramerini

"D’Annunzio e il piacere come stile e filosofia di vita" è il titolo della tesi discussa da Edoardo Bramerini (nella foto) con la quale si è laureato con 110 e lode nella Scuola superiore per mediatori linguistici di Roma. Relatrice la professoressa Adriana Bisirri, correlatori i professori Micheli, Kraus e Paparusso. "Ci tengo a ringraziare – dice il neo dottore – ogni persona che ho incontrato in questi anni a Roma, i miei compagni, i miei amici e i miei professori". Auguri da parte de La Nazione.