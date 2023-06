"Danno alla Maremma". Le associazioni pronte a tutelare l’immagine dopo i servizi sulla Rai

Grosseto, 24 giugno 2023 – Danno di immagine alla città di Follonica e alla Maremma prodotto dal programma televisivo ‘Mi manda Rai3’: Confcommercio Grosseto ribadisce la disponibilità ad affiancare l’amministrazione follonichese in qualunque percorso legale intenda percorrere a tutela del territorio. "Già martedì scorso – ha detto il presidente Gennari – la nostra associazione era fisicamente presente accanto al Comune di Follonica per ripristinare la verità dopo i grossolani errori della tivvù di Stato. La Maremma gode di una altissima considerazione turistica che non può essere minata da ricostruzioni basate su informazioni parziali e storicamente datate". "Intervenendo – aggiunge il direttore di Confcommercio Grosseto, Gabriella Orlando – ho avuto modo di sottolineare come talvolta alcuni servizi televisivi delle reti nazionali tendano più al sensazionalismo che non al racconto di fatti reali". "Sosterremo qualunque iniziativa i Comuni di Grosseto e Follonica vogliano intraprendere" ha aggiunto il presidente di Confesercenti, Giovanni Caso. Da Confesercenti arriva una difesa decisa del nostro mare della qualità delle acque della nostra costa e del nostro turismo. "Non è giusto che le nostre imprese, la nostra economia, vengano danneggiate da un servizio che getta ombre sulla qualità delle nostre acque. Acque che sono costantemente controllate da Arpat – aggiunge Caso – La stagione balneare è ormai partita, e si prevede un’estate calda, situazione ideale per favorire il turismo balneare. Per il mese di giugno, rispetto al 2022, si prevede un 6,2% di presenze in più. In crescita soprattutto i turisti stranieri (+9,6% secondo un’indagine Assoturismo Confesercenti) che supererebbero addirittura i livelli del 2019". Poi chiude: "Per il settore alberghiero le aspettative si attestano sul +6,4%, trainate dal +10,7% di richieste giunte dai mercati esteri. Prenotazioni in crescita anche per il settore extralberghiero, con un +5,9%".

"Massimo disaccordo su un’affermazione che danneggia la nostra immagine turistica" aggiunge Maurizio Parrini di Federalberghi. "E’ utile evidenziare che il problema appare circoscritto ad alcune zone, ed al caso in cui si manifestino sversamenti dovuti ad ingenti piogge, fenomeno questo certamente non estivo – aggiunge – Problema, tra l’altro, che accomuna numerose località costiere. Ma soprattutto non si può parlare di acque inquinate, a fronte dell’ennesimo riconoscimento della Bandiera Blu 2023 che presuppone controlli rigidi sullo stato delle acque marine da parte dell’Arpat. Pur nel rispetto della libertà di opinione, in un momento in cui si manifestano le premesse per una buona stagione turistica e nel quale le nostre imprese si stanno impegnando al massimo".