Danneggiati i "giochini" dei bambini

E’ il Parco pubblico di Bagno di Gavorrano, quello che si trova nella zona della piscina a essere al centro delle critiche dei cittadini. "Ormai non passa giorno – dicono – che i giochi che dovrebbero essere a disposizione dei ragazzi non vengano deteriorati o proprio rovinati. E spesso gli atti vandalici vengono compiuti di notte con il favore del buio". Questo in sintesi il commento che arriva a margine di quelle che sono le proteste della gente, che chiede una maggior sorveglianza della zona, magari con qualche puntata a sorpresa delle forze dell’ordine in servizio notturno. Alle lamentele per come vengono trattate le attrezzature si aggiungono le passeggiatine giornaliere di chi porta a spasso i cani all’interno del Parco, evitando di utilizzare il recinto realizzato proprio per lo sgambatura degli amici a quattro zampe.

Roberto Pieralli