Danneggiamento e poi il furto Pedana sfasciata, bici rubata

Prima, durante la notte, gli hanno sfasciato la pedana sulla quale durante il giorno tiene tavolini e sedie per i clienti, poi – intorno a mezzogiorno e mezzo – gli hanno rubato la bicicletta che aveva lasciato di fronte all’ingresso del negozio.

Giornata nera per il proprietario del supermarket in piazza Istria che ieri mattina ha trovato la pedana distrutta probabilmente per colpa di un’auto che durante la notte è finita contro la struttura. Il fatto sarebbe accaduto intorno alle 4.30, orario indicato da un residente che a quell’ora è stato svegliato dal rumore di una frenata seguito da quello dell’impatto con le barriere di legno. Dell’auto, quando il cittadino si è affacciato, pare non ci fosse già più traccia ma in quella zona ci sono alcune telecamere che potrebbero aver ripreso la scena.

La giornata, poi, ha riservato una seconda brutta sorpresa. Intorno alle 12.30, infatti, il figlio dello stesso titolare del market è uscito dal negozio e si è accorto che qualcuno gli aveva rubato la bici lasciata di fronte all’ingresso dell’attività. Una bici di colore nero, con manubrio da corsa e ruote da sterrato, senza cambio. Una bici anche abbastanza costosa.

Appena sparsa la notizia, il proprietario è stato contattato da un cittadino che ha detto di aver visto una persona in sella alla bici che corrispondeva alla descrizione nella zona della Pista dei Pini, intento ad entrare nella pineta. Ed è lì che si sono indirizzate le ricerche.