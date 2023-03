Follonica, imprenditrice muore per un malore

Daniela Nannini

Follonica, 5 marzo 2023 - Altra pessima notizia per Follonica: Daniela Nannini, storica proprietaria dell’Hotel Giardino, è stata uccisa da un malore a 76 anni improvviso. La notizia della morte della donna ha lasciato senza fiato tutta la città del Golfo che la conoscevano e l’apprezzavano da sempre per la sua dedizione al lavoro, alla famiglia ma anche alla città. E’ stato un malore improvviso a portarla via. Ha gestito da sempre, insieme al marito Umberto Gavazzi e il figlio, l’Hotel Giardino.

La donna era stata vista venerdì mattina e pomeriggio in giro per la città di Follonica: era andata come sempre a fare i suoi giri e non aveva apparentemente alcun problema di salute. Il marito, che proprio in questi giorni si trova all’estero per lavoro, è stato immediatamente avvertito della pessima notizia e oggi è rientrato in Italia. Daniela lascia dunque il marito, che è stato tra l’altro anche assessore al Comune di Follonica e i figli Pietro e Paola. Nei prossimi giorni verrà fissata la data del funerale.