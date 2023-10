"Dance For Oncology". Aiutare i pazienti attraverso il ballo

Anche a Grosseto sono aperte le iscrizioni per seguire gratuitamente i corsi di "Dance for Oncology". E’ un progetto unico al mondo che per la prima volta propone gratuitamente il ballo come aiuto alle terapie che i pazienti devono sostenere. L’ha creato Carolyn Smith (nella foto), ballerina di fama mondiale e giudice internazionale di ballo, nota al pubblico della tv italiana per il suo ruolo di presidente di giuria nel programma di Rai Uno "Ballando con le Stelle". Anche Carolyn Smith ha dovuto affrontare un percorso con la malattia nel quale la danza è stata un sostegno fondamentale e per questo ha deciso di dare vita a "Dance for Oncology" (D4O), il primo percorso di ballo gratuito per pazienti oncologici che permette di trovare spensieratezza, energia e amici.

È rivolto a donne e uomini maggiorenni in terapia (chemioterapia o radioterapia). Oggi in Italia sono 15 le scuole di ballo che sono state selezionate per portare avanti il progetto poiché sono necessarie delle competenze fondamentali e una di queste, per tutta la provincia, è anche a Grosseto. Più di 50 insegnanti di danza sono stati formati da professionisti in ambito medico oncologico, psico oncologico, fisico motorio e nutrizionale. Più di 20 centri oncologici e associazioni in tutta Italia hanno già aderito al progetto. A Grosseto, tramite l’interessamento del Comitato per la Vita, grazie alla competenza e disponibilità dell’insegnante di ballo Barbara Grifoni, sarà possibile seguire il percorso gratuito di "Dance for Oncology". Barbara Grifoni è tecnico della Federazione Danza Sportiva, L’iniziativa è sostenuta anche dall’Unità operativa di Oncologia del Misericordia e le iscrizioni al corso sono gratuite. Informazioni e iscrizioni sono possibili sia sul sito internet www.danceforoncology.it sia nel reparto di Oncologia e Radioterapia dell’Ospedale Misericordia di Grosseto.