"Damiano è un esempio per tanti altri giovani"

Era evidentemente emozionato, ma ha commosso tutti. Nonostante fosse il suo momento non è voluto rimanere da solo, ma ha dedicato un pensiero ai suoi concittadini. Damiano Rosichini ha ricevuto ieri durante la seduta del consiglio comunale, la civica benemerenza dal Comune di Grosseto. Lo sport ha trionfato dalle parole di un fuoriclasse di vent’anni. Damiano ha rivolto subito il pensiero a chi lo ha sempre affiancato.

"Desidero ringraziare per primi i miei genitori e mia sorella, che hanno sempre creduto in me, il mio allenatore Luca Capone, i miei insegnanti e compagni – ha detto Damiano –. L’insegnamento più grande è che non si vince mai da soli. Ringrazio la mia città, i miei concittadini che in un momento di tanta difficoltà per me, mi hanno fatto sentire con infinito affetto cosa significa essere una comunità. So che la forza dell’amore ricevuto da ognuno di voi, mi farà vincere la mia partita più grande. Sappiate che siete tutti nel mio cuore". "Damiano – afferma il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – è un prezioso gioiello. La sua storia è perseveranza, dedizione e sacrificio. Attraverso il suo impegno ha portato in alto il nome di Grosseto nel mondo, dimostrando con determinazione e passione che si possono raggiungere traguardi che sembrano irraggiungibili. La storia di Damiano è ispirazione per le nuove e future generazioni". "Ringrazio tutti i consiglieri – dice il presidente del consiglio Fausto Turbanti – che lo scorso febbraio hanno votato in modo unanime verso questo riconoscimento, abbattendo le differenze politiche, quando si tratta di dare valore ad un giovane come Damiano".