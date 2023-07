Dalle idee ai progetti Ex cinema Marraccini Si riaccendono le luci

di Luca Mantiglioni

Nei primi giorni del prossimo anno dovrebbero accendersi di nuovo le luci all’interno dell’ex cinema Marraccini. Non per accogliere gli spettatori di un film, ovviamente, ma per inaugurare il nuovo percorso di vita che attende il grande immobile di via Mazzini: da gennaio, infatti, l’intero piano terra ospiterà alcuni uffici comunali.

Sarà il primo passo di un cammino che prevede il raggiungimento di un traguardo ambizioso, quello del totale recupero del palazzo attraverso un futuro utilizzo che sarà definito nei dettagli grazie al percorso partecipato che mette seduti intorno allo stesso tavolo il Comune, le associazioni di categoria, gli Ordini professionali, i cittadini e chiunque abbia comunque idee da proporre.

"Gli incontri sono già iniziati, alcune idee sono già state presentate e abbiamo fatto anche una prima selezione – dice l’assessore Riccardo Ginanneschi –. Intanto, partiamo dall’utilizzo del piano terra, ovvero l’ingresso, il foyer e la platea, dove trasferiremo l’Ufficio turismo per un periodo che stimiamo di due o tre anni".

La scelta è dettata anche dall’inizio della demolizione dei locali di via Saffi prevista entro la fine dell’anno, ma una volta poi conclusi i lavori della nuova sede questi uffici torneranno lì. Un intervento che riguarda anche l’Anagrafe, ma con un progetto diverso.

"In un primo momento troverà spazio in altri locali nei pressi del centro storico – dice l’assessore –, ma poi avrà come sede definitiva l’ex sala della Circoscrizione Pace, in via Inghilterra, che sarà anche ampliata con nuove volumetrie".

Molto più complesso – perché ambizioso, appunto – il lavoro che dovrà dare un nuovo volto al Marraccini. "L’idea – spiega Ginanneschi – è quella di realizzare un solaio intermedio all’interno del grande spazio vuoto tra la platea e la galleria con al centro uno spazio vuoto che prenda luce dal lucernario che vorremmo creare sul tetto, quello che una volta si apriva. Al primo piano troverebbero spazio alcuni uffici comunali e un’area congressuale di circa 100 posti. Ma il progetto nel suo complesos uscirà dagli incontri che stiamo facendo e soprattutto dallo studio di fattibilità che dovrà poi dirci i costi pervisti. Da qui arriveranno progetto definitivo e tempi di realizzazione".