Dalla Regione 65 milioni di euro. Giani: ‘Ora progetti e prime opere’

Strada percorsa da molti pendolari, la Sp 64 "del Cipressino" è diventata di competenza regionale e i 65 milioni previsti dal Fondo di sviluppo e coesione, destinati a questa strada, serviranno a completarne la progettazione e a compiere i primi interventi. "Con questa importante somma – ha detto il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani - il Cipressino cambierà volto. Sarà una strada più larga e più sicura. Prevediamo di risistemare i ponti, ammorbidire le curve, allargando la sede stradale". Il Cipressino rappresenta circa 30 chilometri di strada che collega il territorio dell’Amiata alla Due Mari: "Un asse strategico – ha aggiunto Giani che, nei giorni scorsi, ha spiegato nel dettaglio la delibera che prevede il passaggio della strada sotto il demanio della Regione Toscana – che deve essere messo nelle condizioni di avvicinare l’Amiata grossetana e senese a tutta la Toscana".

Il passaggio da provinciale a regionale di questa bretella stradale è stato accolto positivamente dagli amministratori locali e anche dalle associazioni, una tra tutte la Cna. Nello specifico il passaggio alla regione Toscana va dalla bretella di collegamento tra lo svincolo di Paganico Nord della statale 223 e la provinciale in corrispondenza del chilometro 1+225 ed il tratto della provinciale 64 compreso tra il chilometro 1+225 e il chilometro 27+405 in corrispondenza con il bivio di Arcidosso, per una lunghezza di 26,18 chilometri. Oltre a questo tratto della provinciale 64 è previsto il passaggio a regione Toscana della provinciale 26 di Arcidosso, per una lunghezza complessiva di di 4,095 chilometri.