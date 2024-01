Dalla Pilarella sparito un gatto

Gatto scomparso dalla Pilarella. L’associazione animalista Amici di Bobi lancia un appello per ritrovare la mascotte di via del Molo. Conosciuto da tutti come "Gatto Pilarellaio", un bianco e rosso a pelo lungo che veniva accudito da abitanti e negozianti. L’associazione e i cittadini lanciano però l’allarme per ritrovarlo perché, da qualche giorno, il gatto è sparito. "Ci hanno riferito che una famiglia di Firenze o dintorni ha deciso di prenderlo e portarlo via – sottolineano dal sodalizio –. Vorremmo avere la certezza che sia stato adottato e che stia bene e non magari lasciato chissà dove. Se qualcuno ha informazioni ci contatti al numero 3713672635". E si è scatenato un tam-tam sui social per riuscire a trovarlo, con qualcuno che fa presente che la legge non permette di prelevare un gatto dal proprio territorio o da una colonia senza averne prima parlato con il Comune o le associazioni di riferimento.