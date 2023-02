Dalla Pia al Carnevale: una Reginetta in "trasferta"

Una giovanissima gavorranese Reginetta di uno dei carri del Carnevale follonichese.

"Sono arrivata ad essere la Reginetta del carro del Rione Chiesa, grazie a Pia de’ Tolomei – dice Selena Doncovio –. Ricopro questo ruolo, infatti, grazie alle rievocazioni storiche a cui partecipo ma, fin da piccola, ho preso parte a sfilate del Carnevale di Follonica, stando però a terra. Al Salto della Contessa, la manifestazione estiva di Gavorrano, dove interpretavo Pia, erano presenti le sarte che realizzano i costumi per Follos e per il Carnevale, mi hanno seguito ed ecco arrivare l’invito".

"Per il ballo non ho problemi – dice la Reginetta –, babbo e mamma sono in segnanti di ballo e quindi per me è facile. E mi piace anche recitare. Certo, stare sul palcoscenico dove hai le tue battute parli e reciti secondo il copione è un conto, ma dall’alto del carro vedi tutte quelle persone, soprattutto i bambini che ti guardano, è tutta un’altra cosa. Timore? Un pochino quando sali la prima volta sul terrazzino ma appena inizia la musica svanisce ogni trepidazione e cominci tranquilla a ballare".

Ma cosa ha colpito Selena alla prima sfilata ? "Mi hanno fatto sorridere le persone che seguivano il nostro carro, quello di Super Mario, e che erano mascherate, anche i bambini, come quel personaggio, segno che, anche se ormai datato, la personalità di quella figura e le sue avventure sono ancora molto conosciute e l’allusione allegorica ha fatto centro. E poi i miei concittadini che mi salutavano, davvero carini".

Una Reginetta che si prepara alla seconda sfilata con la mente già all’appuntamento finale quando sarà eletta la Reginetta del Carnevale 2023 e dal centro ex minerario fanno già tifo tutti per lei.

Roberto Pieralli