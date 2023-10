Dalla Loira alla Maremma, arriva oggi la delegazione di Artannes

Una delegazione di 50 cittadini francesi, rappresentanti di Artannes sur Indre (comune della valle della Loira) arriveranno oggi nel tardo pomeriggio e e sul territorio rimarranno una settimana. Il comune francese di circa 2500 abitanti è gemellato da 20 anni con il comune di Roccastrada. I 50 cittadini saranno ospiti delle famiglie roccastradine e l’incontro di quest’anno è l’occasione anche formale di suggellare il 20° anniversario del patto di gemellaggio. Il Comitato per i gemellaggi di Roccastrada, in collaborazione con le Pro Loco e altre associazioni dell’intero territorio comunale è all’opera già da tempo per organizzare il soggiorno dei gemelli francesi all’insegna della tradizione, del buon cibo e del divertimento. Domani è in programma il momento istituzionale con il Consiglio comunale straordinario nel quale verrà celebrato il 20° anniversario del gemellaggio, al quale seguiranno uno spettacolo medievale a cura della Pro Loco di Roccatederighi e musica con la banda di Torniella. A margine del Consiglio Comunale, a suggellare l’amicizia tra le due cittadine, verrà messa a dimora una pianta di olivo in Piazza XXV Aprile. Il pranzo a cura della Commissione Pari Opportunità sarà consumato nei locali del Kaos Kreativo. Seguirà la "Camminata tra gli olivi", un percorso alla scoperta dell’olivo, organizzato in collaborazione con l’Associazione Nazionale Città dell’Olio. La cena, a cura della Pro Loco Sasso&Forte verrà consumata alla struttura polivalente in loc. Fonte di Vandro a Sassofortino. "In un momento nel quale la situazione internazionale è segnata da forti tensioni – queste le parole della vice sindaca Stefania Pacciani – vogliamo cogliere l’occasione per rinforzare i rapporti che ci legano con i gemelli francesi di Artannes, all’insegna della collaborazione, dei valori di integrazione politica, economica e culturale con la volontà di lanciare un messaggio di pace e fratellanza tra i popoli".