"Dal sindaco tante parole e pochi fatti"

Piovono critiche dal Laboratorio Riformista di Porto Santo Stefano verso la giunta guidata da Arturo Cerulli.

"I contenuti del sindaco ci sembrano tutto fumo e niente arrosto – dicono dal gruppo argentarino –. Le forme di partecipazione individuate e attuate ci sembrano superate, noi preferiamo una partecipazione vera e attiva e non filtrata. Ad esempio ci domandiamo perché non approvare un regolamento per un patto dei beni comuni, un bilancio partecipato e prevedere il giudizio dei cittadini sui servizi erogati. Il contrario, almeno sul piano del metodo, dell’iter seguito per la privatizzazione delle casette dell’acqua e per la generica società in house a capitale pubblico".

Secondo il Laboratorio Riformista "è da approfondire l’eventuale spostamento di tutto l’asse istituzionale, scolastico, sportivo e culturale nella zona dell’ex Aeronautica e se a tutto ciò si aggiunge l’alienazione dei beni pubblici vista mare si rischia di penalizzare alcune zone del territorio e le varie attività presenti". Inoltre, "le motivazioni addotte sull’inadeguatezza di via Barellai per la realizzazione della Casa di Comunità (carenza di parcheggi e difficoltà di accesso) ci appaiono superate e superflue – dicono – considerato che dopo pochi giorni lo stesso primo cittadino dichiara che i lavori non si possono fermare e che sono altri enti a decidere. La verità era ed è molto più semplice: se il sindaco si fosse impuntato sullo spostamento si sarebbero persi i finanziamenti previsti dal Pnrr, in un momento particolarmente critico per la sanità pubblica e in particolare per la medicina territoriale".