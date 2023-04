Dal Pnrr più servizi alle famiglie A Seggiano e a Santa Caterina nascono due nuovi asili nido

Sul versante grossetano del Monte Amiata sono presenti due nidi per l’infanzia dell’Unione dei Comuni dell’Amiata, uno a Santa Fiora e l’altro ad Arcidosso. Sono strutture che da anni forniscono questo servizio e rappresentano un vero e proprio supporto alle famiglie che hanno bambini al di sotto dei tre anni. A questo si aggiunge un altro nido (comunale) che si trova a Cinigiano e anche questo è una struttura che sta accogliendo un buon numero di bambini. Grazie al Pnrr, a questi asili nido se ne aggiungeranno altri due, uno a Seggiano e un altro a Santa Caterina, nel comune di Roccalbegna. Strutture che potranno aumentare l’offerta dei servizi alle famiglie.

Il nido di Seggiano sorgerà all’ultimo piano dell’edificio scolastico del paese. "Abbiamo ottenuto un finanziamento di 303mila euro – dice l sindaco di Seggiano, Daniele Rossi –. Queste risorse consentiranno di intervenire e adeguare l’ultimo piano del nostro edificio scolastico. Peraltro questi lavori ci permetteranno di migliorare anche l’aspetto antisismico della stessa struttura. Crediamo che offrire più servizi ai cittadini possa rappresentare uno degli strumenti per incentivare le famiglie a rimanere sul territorio, in questo caso specifico parliamo di servizi alle coppie più giovani".

Seggiano inoltre, proprio due anni fa aveva chiuso l’anno in controtendenza rispetto agli altri comuni amiatini, furono infatti registrate più nascite che decessi. La strategia di investire in servizi per rendere i territori più appetibili anche per le giovani famiglie viene sposata anche dal sindaco di Roccalbegna, Massimo Galli.

"Realizzeremo grazie a un finanziamento di 210mila euro un nuovo asilo nido a Santa Caterina – dice Galli –. Inoltre per rendere la struttura più efficiente dal punto di vista energetico, sul tetto della struttura vorremmo installare anche un impianto fotovoltaico. La struttura potrà ospitare 5 bambini. Sono numeri piccoli ma molto importanti per il nostro territorio".

Allo stesso tempo il sindaco di Roccalbegna ricorda le difficoltà di maniere in vita ciò che già c’è, come ad esempio l’asilo comunale. "Tempo fa ho lanciato un appello alle famiglie locali di iscrivere i propri bambini all’asilo di Vallerona – conclude – solo così possiamo garantire il futuro di un territorio di provincia come è il nostro".