Dal dolore può nascere speranza

Alberto

Celata

Quella di Lorenzo è una di quelle storie, che vanno dritte al cuore e che interrogano tutti noi. Lorenzo ha 2 anni e, perché affetto da una malattia rarissima, ha bisogno di un trapianto di midollo osseo. La mamma Francesca, medico e vedova da un anno, ha lanciato un appello via social. Da allora il telefono dell’Admo è stato preso d’assalto, e anche il Nopc (associazione fiorentina specializzata in logistica dei trapianti) ha dato la propria disponibilità per ogni tipo di trasferta, pur lontana che sia, pur di trovare il donatore. Insomma la vicenda di Lorenzo, per dirla con La Pira va vissuta "Spes contra spem", osando l’inosabile per dare al bimbo un futuro.