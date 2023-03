Dal 2024 la gestione della laguna torna all’amministrazione locale

Dal 2024 la laguna tornerà ad essere gestita dal Comune di Orbetello. Si lavora sin da ora ad un nuovo accordo. Intanto, facendo seguito alle notizie ed alle anticipazioni rese note dall’Amministrazione Comunale, la giunta municipale di Orbetello ha confermato l’accordo, ai sensi dell’articolo 15 della legge 241 del 1990, per la gestione ambientale della laguna per l’annualità del 2023. La Regione Toscana, in base all’accordo stesso sottoscritto dai due Enti, proseguirà per tutto l’anno 2023 nel ruolo di soggetto attuatore per le opere necessarie, come previsto nell’accordo, che ne specifica nel dettaglio le relative competenze di gestione del proseguo delle opere di bonifica e tutela ambientale, raccolta delle alghe, gestione delle idrovore. Nelle more della stipula di un nuovo accordotra le amministrazioni coinvolte nella salvaguardia e gestione della laguna di Orbetello, che preveda la programmazione pluriennale di misure iper le gestione integrata del sistema lagunare, vedi anche dragaggio del fango e ripristino dei canali di gronda, la Regione Toscana per il 2023 , in considerazione della necessità di assicurare il regolare funzionamento del sistema ambientale della laguna di Orbetello, ha confermato la disponibilità per assumere il ruolo di soggetto attuatore dell’accordo stipulato per il 2023 a fronte dell’impegno del Comune di Orbetello a succedere in tale ruolo dal primo gennaio del 2024, come confermato dal sindaco Andrea Casamenti in una riunione congiunta. Il Comune e la Regione si impegnano a predisporre, entro la scadenza di questo accordo, lo schema di un nuovo protocollo tra le amministrazioni coinvolte nella salvaguardia e gestione della laguna di Orbetello, con ruolo prioritario del Comune nella gestione, per una programmazione pluriennale di misure ed interventi delle gestione integrata del sistema lagunare. E’ stata infine confermata la disposizione dei comitato tecnico e scientifico per i pareri sugli interventi in essere. Il passaggio al Comune dal 2024 va nella direzione auspicata da più parti, perchè vla comunità locale nel suo complesso torni a gestire e salvaguardare il bacino ed a vedere le attività di pesca, pesca turismo, trasformazione del pescato, valorizzazione dell’exsport da incrementare.

Michele Casalini