Dai banchi al canto. All’ex scuola del Pianetto ora c’è l’Altavox Academy

Lezioni di canto nell’ex scuola elementare Edmondo De Amicis, comunemente conosciuta come Pianetto. In attesa che il progetto inerente l’ex Aeronautica che la giunta Cerulli intende portare avanti prenda corpo, l’amministrazione ha deciso di utilizzare per le associazioni alcune aule che fanno parte della struttura. Il tutto dopo che l’edificio era rimasto escluso dal piano scolastico alcuni anni fa, nel 2015, dopo l’accorpamento dei bambini delle elementari del Pianetto e dell’Appetito nella scuola del piazzale Sant’Andrea e lo spostamento dei ragazzi delle medie all’Appetito stesso. La De Amicis era utilizzata fino a questo momento per la biblioteca comunale, alcuni archivi dell’ente e alcuni uffici, come quello per il rilascio dei bollini auto. Ora alcune aule saranno invece destinate ad alcune associazioni, come la scuola di canto Altavox Academy di Chiara Vannini, che ha già iniziato le lezioni con gli allievi. "Stiamo utilizzando la struttura in maniera transitoria e temporanea – sottolinea il sindaco Arturo Cerulli –. Ci sono ancora aule da sistemare con la vecchia roba della scuola e tanti spazi utilizzati come archivio. Stiamo facendo un’operazione che abbiamo avviato anche alle ex scuole elementari di Porto Ercole, ovvero dare una sistemata in modo da renderle temporaneamente agibili per le associazioni o gruppi di lavoro. Dopo anni di abbandono comunque stiamo pulendo queste ex scuole per renderle presentabili. Il futuro del palazzo del Pianetto è collegato comunque ad altre idee dell’amministrazione, legate all’ex Aeronautica. Quel palazzo in futuro potrebbe anche essere venduto a privati, ma al momento bisogna prima definire il piano urbanistico dell’Aeronautica e finché non ultimeremo questi passaggi queste strutture rimarranno in stand by e le utilizzeremo appunto per le associazioni locali". Intanto sono iniziate le lezioni di canto di Altavox Academy. "Essendo un’ex scuola le stanze sono grandi, lasciarle vuote sarebbe un peccato – spiega la presidente Chiara Vannini –. Riassegnare a varie associazioni quella struttura è una buona mossa. È chiusa da anni, ma una volta sistemata ha un bel potenziale. Avere un posto sul territorio per noi è importante, ringraziamo il sindaco e l’assessore Chiara Orsini per averci concesso l’aula. Una stanza grande che possiamo sfruttare anche per le lezioni sui cori e la presenza scenica".

Andrea Capitani