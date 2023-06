Da sabato riapre per tutta l’estate il cinema Castello

Il Cinema Castello di Castiglione della Pescaia riapre le porte a partire da sabato. L’arena estiva, situata sulla strada panoramica, a ridosso delle antiche mura, è un rifugio in pieno centro storico; vi riserverà un panorama romantico e mozzafiato che riuscirà a distrarre anche il più attento spettatore. Quest’anno il costo del biglietto per i film di nazionalità europea e italiana sarà di 3,50 euro (4 euro per l’acquisto online) I film a prezzo speciale sono indicati nella nostra programmazione, quindi vi aspettiamo al Cinema Castello per vivere grandi emozioni a piccoli prezzi! Il progetto cinemarevolution è la campagna sostenuta dal MiC che trasforma l’estate 2023 in una stagione straordinaria di film e promozioni. Proiezioni tutte le sere dal 17 giugno, per tutta l’estate, fino a settembre. Sullo schermo i migliori film della stagione passata e le grandi uscite estive. Apertura biglietteria alle 21, proiezioni alle 21.30.Primo appuntamento sabato con il film "Super Mario".