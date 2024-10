"Da Museo a Museo". A spasso fra la cultura

Sono state oltre 30 le persone che domenica hanno partecipato alla visita guidata organizzata dal Sistema Musei di Maremma insieme ai Musei Archeologici di Pitigliano e il Parco Archeologico città del tufo di Sorano, per promuovere il progetto "Da Museo a Museo". Un’iniziativa, capofila il Museo di Storia naturale della Maremma e finanziata dalla Regione Toscana, che mette in collegamento i musei del territorio che aderiscono alla rete mediante una selezione di sentieri escursionistici da percorrere a piedi o in bici. In più c’è la possibilità, da parte dei partecipanti, di raccogliere dati sulla presenza di fauna e flora spontanea lungo il percorso e segnalare le loro osservazioni tramite un’apposita app nei propri cellulari che si chiama "INaturalist" in una logica di "Citizen Science", la scienza che si realizza con il contributo dei cittadini. La visita guidata ha avuto inizio a Pitigliano al Museo archeologico della Civiltà Etrusca Enrico Pellegrini, per poi arrivare a Sovana, raggiungendo prima le necropoli etrusche e poi al Museo di San Mamiliano. Il percorso, lungo circa 8 chilometri, immerso in un paesaggio suggestivo, ha seguito una viabilità antichissima come le vie cave scavate nel tufo, sentieri nei boschi e percorsi di strade bianche immerse tra vigneti e campi.

"Siamo estremamente soddisfatti per l’ampia partecipazione alla passeggiata da Pitigliano a Sovana e in precedenza a quella di settembre tra Massa Marittima e il lago dell’Accesa – ha commentato la presidente dei Musei di Maremma, Irene Lauretti –. Il limite dei partecipanti per motivi organizzativi era di 30 persone e l’obiettivo è stato centrato in tempi molto brevi obbligandoci a chiudere le prenotazioni con largo anticipo perché le richieste sono state davvero tante. L’evento ha quindi raggiunto l’obiettivo di promuovere il patrimonio culturale locale, rafforzando il legame tra i musei e valorizzando l’importanza del progetto Da Museo a Museo nella sua interezza".

I percorsi già fruibili sono sei: Monte Amiata, Grosseto e pianura, Costa d’Argento, Regione dei Tufi, Colline dell’Albegna e Colline metallifere. Si possono percorrere seguendo le guide scaricabili sempre dal sito: www.museidimaremma.it alla sezione "Da Museo a Museo" o su quello del Museo di Storia naturale della Maremma: www.museonaturalemaremma.it/da-museo-a-museo/