‘Da Maule interrogazioni mirate solo alla sua sopravvivenza politica’

"Nei giorni scorsi sono arrivate due interrogazioni a firma di Maule e dei consiglieri di opposizione che troveranno risposta tecnica in Consiglio. È però necessario evidenziare politicamente come, tale attività consiliare sia dettata dalla necessità dello stesso capogruppo Maule di provare a riunire la sua compagine politica già alla resa dei conti". Inizia così il capogruppo di maggioranza Giulio Querci, che prende posizione contro le interrogazioni presentate da Maule. "Risulta singolare come, dopo una campagna elettorale passata ad accusare il centrosinistra e l’attuale maggioranza di essere un’armata Brancaleone, Maule si debba destreggiare schivando gli attacchi di chi dovrebbe sostenerlo. Maule dovrebbe pensare a svolgere con serietà il compito assegnatogli dai cittadini e non oberando gli uffici comunali con pretestuose interrogazioni fini a se stesse e mirate solo alla sua sopravvivenza politica in una compagine che lo ha già palesemente delegittimato".