Dà in escandescenze e insegue le persone

All’inizio tutti pensavano che si trattasse di uno scherzo. E invece, più i minuti passavano, più la situazione pareva paradossale e senza senso. Un uomo, fuori di sé, ha dato in escandescenze fuori da un locale pubblico che si trova a Marsiliana, nel Comune di Manciano. Prima è passato più volte nel mezzo della strada a braccia aperte, gridando, sfidando le auto e rischiando anche di essere investito. Poi ha preso le sedie di un bar e ha iniziato a inseguire una persona, sempre urlando e dicendo cose prive di senso. Infine si è lasciato cadere a terra, sempre in mezzo alla strada. È stato necessario l’intervento dei carabinieri per riportare la tranquillità e per fare i dovuti accertamenti. Non si sa se l’uomo avesse alzato troppo il gomito oppure fosse sotto l’effetto di droghe. Il filmato è stato ripreso da un avventore del bar e in poche ore quelle immagini sono diventate "virali" anche nelle altre zone del comune di Manciano.