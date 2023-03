Dà in escandescenze Danni al Pronto soccorso

Gli operatori del 118 e i carabinieri sono intervenuti a Orbetello Scalo, dove un uomo di trent’anni ha dato in escandescenze, prima nell’abitazione dove abita con la sua famiglia e poi per strada: urla, spintoni a chi tentava di calmarlo, e oggetti distrutti. Il trentenne, in evidente stato confusionale e di forte agitazione psicomotoria, è stato accompagnato, con l’ambulanza scortata dai carabinieri, in ospedale, dove è stato ricoverato al Pronto soccorso e sedato dal personale medico di turno. Ma prima di essere calmato ha continuato a dare in escandescenze, provocando danni anche all’interno del Pronto soccorso. Non è la prima volta, purtroppo, che si verificano situazioni del genere, al Pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Orbetello. Il trentenne si è anche procurato alcune contusioni. La vicenda ha creato una certa preoccupazione e apprensione da parte dei residenti di Orbetello Scalo.