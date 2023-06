Da giugno fino a settembre personaggi di grande livello

Un calendario fittissimo quello dei talk show in programma alle Terme Marine Leopoldo II. Dopo l’esordio odierno con il sindaco di Grosseto Vivarelli Colonna ("Grosseto, quale futuro? E per il suo attuale sindaco?") questo il programma. Venerdì 23 incontro con Francesco Limatola presidente della Provincia ("Un ente che continua a crescere come importanza e come competenze. Ritorno all’antico imminente?"). Sabato primo luglio (sempre alle 18.30) incontro con Fabrizio Bernini, presidente Confindustria Toscana sud ("Utilizzo dell’idrogeno: quali i benefici? Obiettivo è decarbonizzare entro il 2050, settori energivori e abbattere le emissioni di gas serra? E’ proprio indispensabile?"). Domenica 9 luglio incontro con Vannino Chiti, che ha scritto un nuovo libro sulla politica e la sinistra. E naturalmente sull’attuale governo di centrodestra. Sabato 15 luglio ci sarà Luigi de Magistris, magistrato,già sindaco di Napoli e leader di Unione popolare ("Dove va la sinistra? Giudicheremo il Pd dai fatti, le parole non contano"). Presentazione del suo libro "Fuori dal sistema". Sabato 22 luglio incontro con il senatore Alessandro Morelli, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri ("Eppure anche la Maremma è Italia"). Sabato 29 luglio, incontro con Renzo Alessandri, presidente della Seam ("Aeroporto civile con numeri positivi. Potrà continuare a crescere? L’Aeronautica militare lo consentira?". Sabato 5 agosto incontro con il generale Giuseppe Magliocco, comandante Fiamme Gialle in Toscana, con i comandanti di Grosseto e Livorno, colonnelli Nicola Piccinni e Cesare Antuofermo ("Tradizione, competenze e tecnologie innovative al servizio dei cittadini"). Domenica 13 agosto il presidente Giuliano Amato parlerà di finanza e ambiente. Ma con il dottor Sottile si spazierà su tanti temi: il rapporto cittadino-politica, il futuro del terzo settore, la maggiore età e il voto ai sedicenni. E il dopo Berlusconi. Il 16 agosto, San Rocco il tema sarà "Marina di Grosseto, il suo patrono e il futuro della frazione piu’ importante del capoluogo". A colloquio con storici, autorità e imprenditori. Il 19 o il 20 l’ospite sarà Giorgio La Malfa, che analizzerà la nostra economia: locale, nazionale e nel contesto europeo. Sabato 29 agosto alle 21 a bordo piscina finale con passerella del concorso di bellezza Miss Blumare, con 16 ragazze tra le quali la giuria sceglierà chi parteciperà alla finalissima sulla nave da crociera Msc. Sabato 2 settembre alle 18, Federico Vecchioni, amministratore delegato di Bonifiche Ferraresi, la società leader del settore primario nazionale, unica quotata in borsa, a colloquio sulle novità e sul futuro dell’agricoltura, insieme a Stefano Bonaccini. Sabato 9 settembre Andrea Vasellini commenterà con Giancarlo Capecchi un’esibizione delle atlete del body building ("Bellezza e muscoli sono incompatibili?"). Sabato 16 settembre Giorgio Zanchini, giornalista, saggista e conduttore di radio Rai e Tg3 cultura, direttore festival giornalismo di Urbino e che su Rai 3 conduce anche, con Augias, la rubrica "Rebus", parla alle Terme marine di una professione affascinante, utile, ma anche difficile.