Da domani via alle prenotazioni online per le visite all’Isola di Montecristo

Da domani il Parco dell’Arcipelago apre le prenotazioni online per la visita all’Isola di Montecristo. Si potrà prenotare la visita guidata per il 2024 dalle 9 mentre il calendario delle visite sarà on line sul sito parcoarcipelago.info/montecristo. Sono previste 23 date a partire dal 17 marzo, mentre la prenotazione è nominativa e comporta il pagamento immediato con carta di credito sul sito di prenotazione. La visita, organizzata dal Parco dell’Arcipelago Toscano in accordo e con il supporto operativo del Reparto Carabinieri Biodiversità di Follonica, prevede la partenza da Piombino Marittima e lo scalo a Porto Azzurro (Isola d’Elba); in due casi, il 18 maggio e il 14 giugno, le partenze sono programmate con partenza e arrivo a Porto Santo Stefano, con scalo all’Isola del Giglio. Anche per il 2024 si possono prenotare online anche i 100 posti riservati al costo di 60 euro a persona. I residenti potranno esercitare la prelazione prenotando entro il 6 marzo. Ogni data del calendario consente la visita a 75 persone. Il costo dell’escursione è di 130 euro a persona, comprensivo di trasporto marittimo e del servizio guida, con età minima dei partecipanti di 12 anni. Montecristo è una delle isole più importanti per la tutela della biodiversità dell’Arcipelago Toscano e del Tirreno, un luogo straordinario e fragile dal punto di vista ambientale situato nel Santuario Internazionale per la protezione dei Mammiferi Marini Pelagos.