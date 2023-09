"Da Castiglione a Mitoraj: Bellezza Classica al MuVet"

A partire da domani il MuVet celebra come ogni anno la "Giornata degli Etruschi". Il tema individuato dal MuVet per il progetto 2023, trae ispirazione dalla nuova esposizione temporanea del museo dal titolo "Corpo a corpo. Dalla bellezza classica dei capolavori del Museo archeologico nazionale di Napoli alla classicità del Bello nell’opera di Mitoraj". Questo il calendario degli appuntamenti: domani dalle 17 "Estetica e bellezza nella storia dello Sport", laboratorio didattico per ragazzi (a partire dai 12 anni), famiglie e adulti a cura del Parco di archeologia sperimentale "Gli Albori". I partecipanti potranno creare il proprio profumo personalizzato, a partire dalla lavorazione delle erbe usate nell’antichità fino al confezionamento dell’unguento all’interno dell’aryballos, l’apposito vasetto porta profumi. Martedì alle 18 conferenza incontro "La cura del corpo dell’atleta" con i rappresentanti del Nucleo tutela della Guardia di Finanza di Roma sul tema della cura del corpo dell’atleta, raccontato attraverso una selezione di contenitori di unguenti e balsami profumati, che fanno da pendant nell’esposizione a uno strigile in bronzo restituito dalle necropoli etrusche di Vetulonia. L’evento sarà gratuito.