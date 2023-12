Da "Bicincittà" un aiuto all’Abio

Nuova iniziativa di solidarietà targata Uisp. Che stavolta ha consegnato il ricavato dell’edizione 2023 di Bicincittà, organizzata assieme a Fiab e a Fondazione Maruzza-Giro d’Italia delle cure palliative pediatriche, all’associazione Abio. "Possiamo dire che la nostra è una goccia nel mare – dice il presidente Uisp, Sergio Perugini – visto che questa manifestazione ha permesso di raccogliere e devolvere solo 250 euro. Ma dopo lo stop per la pandemia era importante ripartire con una manifestazione storica come Bicincittà".

"Ringraziamo la Uisp per averci coinvolto e per esserci sempre vicina – dice la presidente di Abio Stefania Guerrera –. Questa donazione andrà a sostenere un importante progetto per il reparto di Pediatria dell’ospedale di Grosseto". "Grazie a Bicincittà e Bimbimbici – spiega il dottor Alessandro Monaci, Fondazione Maruzza e Giro d’Italia per le cure palliative pediatriche – Grosseto è stata tappa del Giro d’Italia delle cure palliative pediatriche". "Fiab con Bimbimbici aderisce a Bicincittà – conclude Angelo Fedi, presidente di Fiab – per fare gruppo e per lanciare un messaggio: una città più vivibile per i bambini è più vivibile per tutti, attraverso la mobilità sostenibile".