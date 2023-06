Cure sicure e di qualità Ecco la "Carta" che tutela i pazienti

di Steven Santamaria

Dieci punti chiave e quarantasette azioni concrete per migliorare la qualità e la sicurezza delle cure in ospedale. Questo il contenuto della Carta della qualità e della sicurezza delle cure, promossa da CittadinanzAttiva e dalla Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso), alla quale aderisce con entusiasmo la Asl Toscana sud est. "Questo protocollo operativo condiviso rappresenta un valore aggiunto e testimonia la forte alleanza con i cittadini – spiega la dottoressa Silvana Pilia –. Il progetto si basa quindi su una cooperazione fattiva con i cittadini tramite un approccio completo e globale nella prevenzione e nel controllo, che coinvolge tutti gli attori interessati". "Per il contrasto delle infezioni ospedaliere si deve collaborare costantemente e si deve creare una rete informativa specifica e capillare, dove c’è collaborazione e si ottengono i risultati migliori – dice Maria Platter (CittadinanzAttiva) –. Siamo soddisfatti di far parte di questo progetto, adesso dobbiamo insieme dare gambe agli obiettivi che ci siamo posti e partire con le giuste attività mirate. Confidiamo che l’accordo possa rinnovare la fiducia della popolazione verso i servizi sanitari e potenziare il rapporto tra cittadino e sanità". "Il protocollo d’intesa siglato da CittadinanzAttiva e Fiaso ha per oggetto la qualità delle cure – dice il direttore generale Antonio D’Urso –. Le strutture sanitarie devono maggiormente puntare sul benessere delle persone che affrontano momenti di disagio legati alle proprie condizioni di salute. L’Asl Toscana Sud Est è una delle aziende sanitarie della Toscana che da anni investe su sicurezza e qualità dell’assistenza, ma ritengo che in questo ambito l’investimento non sia mai abbastanza perché i professionisti ogni giorno si trovano a raccogliere nuove sfide di salute. Sempre di più è necessario garantire da una parte l’implementazione tecnologica e la competenza del personale, dall’altro un approccio umano nei confronti delle persone che vivono una malattia. La collaborazione con CittadinanzAttiva prevede un programma di interventi per ognuno dei dieci punti stilati dalla Carta e un’azione di monitoraggio e condivisione con la popolazione dei risultati raggiunti. Con questo accordo, si sancisce per la prima volta una vera e propria co-progettazione con i cittadini".