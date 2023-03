Cura della vita e pianeta Scuole protagoniste

Prima "Giornata nazionale della Cura della vita delle persone e del pianeta" promossa dal Comitato promotore della Marcia PerugiAssisi, dalla Rete Nazionale delle Scuole di Pace e da numerose altre organizzazioni. In 112 città di 19 regioni italiane, migliaia di studenti, studentesse e insegnanti usciranno dalle loro scuole (132 in totale) per andare a conoscere e ringraziare le persone che si prendono cura di noi e degli altri. Hanno partecipato all’iniziativa 22 classi dell’istituto comprensivo Leopoldo II di Follonica, per un totale di 270 bambine, bambini, ragazze e ragazzi. Le classi hanno creato una mappa virtuale dei luoghi della cura della propria città. Le classi 2A-B, 3A-B-C e 4A-B della Don Milani hanno visitato l’Emporio Caritas, la Cri e i Carabinieri della Biodiversità. Le classi 5A-B-C hanno fatto l’orto e pulizia del loro giardino. La classe 1B della Bugiani si è dedicata alla cura delle piante seminate durante l’anno all’ex-Ilva. La classe 2E si è recata al centro di raccolta di rifiuti Sei Toscana.