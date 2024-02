Cultura e vita. La fantasia di Rodari

Alle Clarisse si parla di fantasia. Domani alle 17.30 sarà Vanessa Roghi, che presenterà il suo ultimo lavoro "Un libro d’oro e d’argento: intorno alla Grammatica della fantasia di Gianni Rodari". Evento organizzato dalla Libreria delle Ragazze dove, al termine dell’incontro, ci sarà un aperitivo. Roghi, nata a Orbetello, è una storica della cultura, autrice televisiva, collaboratrice di blog e riviste culturali. Nel 2020 ha fatto parte del Comitato per le celebrazioni di Gianni Rodari, come delegata dal Salone del Libro di Torino, e proprio per il centenario della nascita dello scrittore ha pubblicato per Laterza il volume biografico ‘Lezioni di Fantastica. Storia di Gianni Rodari’.

Questo nuovo libro su Rodari si ricollega al precedente?

"In quell’occasione – racconta l’autrice – avrei voluto approfondire di più la Grammatica della fantasia. Così è nato quest’altro libro. È un saggio che può essere letto da tutti, in cui mi sono soffermata su quanto la Grammatica della fantasia serva ancora oggi. Perché le relazioni tra adulti e ragazzi, per esempio, sembrano tornate indietro. Se guardiamo alla scuola, l’unico principio educativo sembra tornato quello della sanzione. Mentre per Rodari la fantasia diventa luogo di incontro. Rodari toglie la fantasia da un ambito solo letterario o infantile. Perché la fantasia serve a tutti. Per cambiare il mondo e migliorarlo la fantasia è indispensabile e serve a tutti, dallo scienziato al politico".

La letteratura fantastica è spesso accusata di ‘escapismo’. Ma la fantasia è davvero una fuga dalla realtà o è uno strumento per capirla meglio?

"A parte che non ci sarebbe niente di male nel voler evadere un po’ dalla realtà, ma se pensiamo al capolavoro di Harry Potter, per esempio, abbiamo una serie di romanzi che attraverso lo strumento del fantastico ci consente di guardare le relazioni all’interno della scuola. Introduce questioni come il razzismo e persino su come funziona l’educazione. Oppure prendiamo Il Signore degli Anelli e la lotta contro i totalitarismi. Poi, è ovvio, ci sono romanzi belli e romanzi brutti, ma questo vale per tutti i generi letterari".

Riccardo Bruni