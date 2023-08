Cultura e tradizioni "Oltreterra" in mostra

Il castello di Arcidosso ospita fino a domenica 20 l’installazione "Oltreterra" di Samantha Passaniti realizzata in parte con la "Terra Gialla" raccolta nell’ex cava delle terre gialle di Bagnoli. È stato nel contesto della presentazione dell’installazione e del progetto ad esso legato che è emersa la notizia che l’ex centro di escavazione di Terra Gialla presente in località La Sega (Arcidosso) è all’asta. Susanna Nanni e Carlo Morganti, marito e moglie con in comune la passione per la storia della Terra di Siena, hanno lanciato un appello affinché istituzioni e cittadini si impegnino a valorizzare questa struttura, grande testimonianza del passato. Di recente una parte dello stabilimento era stato adibito a struttura di accoglienza turistica e, fortunatamente, nelle fasi di ristrutturazione sono state conservate alcuni elementi originali. "È una testimonianza unica del nostro territorio – ricorda Susanna Nanni –. A due passi da Arcidosso è ancora presente l’impianto originale, utilizzato fino a metà del Novecento per la lavorazione della Terra Gialla. Questo stabilimento non deve passare nell’indifferenza e nell’oblio". Lo stabilimento chiuse definitivamente nel 1984. "Abbiamo costituito un Museo Etnografico – prosegue –. Attraverso La casa dei Secchi e dei Triachi narriamo la storia rurale e artigiana dell’Amiata. Il museo darà spazio alla Terra Gialla, con oggetti di lavoro, foto, cartine del sito, planimetria, storia e notizie".

Sull’Amiata i due principali centri di escavazione della Terra Gialla erano quello a Bagnoli e a Castel del Piano e questa attività a metà 800 a metà ‘900 ha avuto un’importanza rilevante. Dagli etruschi ai romani, la Terra Gialla è stato un elemento innovativo in arte.

Nicola Ciuffoletti