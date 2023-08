Cultura e polemiche "Museo chiuso. Perché?"

Il nuovo spazio multimediale dedicato ai pittori Nasini, invece di unire, divide le forze politiche. L’elemento di discussione è l’apertura al pubblico del museo. È il gruppo consiliare Tradizione e Innovazione che lancia una denuncia: "Peccato che il museo sia stato inaugurato l’otto luglio e sia ancora chiuso".

I i consiglieri chiedono all’assessore alla Cultura "quali orari di apertura rispetterà e come sarà gestito". E l’assessore Renzo Rossi, assessore alla cultura del comu si dice "dispiaciuto del fatto che il museo multimediale, da parte della minoranza, abbia solo attirato critiche, peraltro infondate perchè lo spazio multimediale non è vero che è chiuso". "A fine luglio, con una delibera di Giunta – commenta Rossi –, il museo multimediale sui Nasini è stato inserito all’interno del museo denominato Le collezioni di Palazzo Nerucci, quindi i nuovi spazi multimediali sono visitabili in questo percorso. Il nuovo museo è stato ricavato al piano terra dello storico palazzo, quindi abbiamo visto come passaggio naturale affidare questo museo all’associazione culturale che gestisce le altre stanze".

Rossi è sorpreso del fatto che il gruppo di minoranza non ne fosse al corrente. "Una degli esponenti di Tradizione e Innovazione – prosegue Rossi – oltre ad essere esperta dei Nasini ha anche un ruolo dentro all’associazione Imberciadori".

Gli spazi di palazzo Nerucci sono gestiti dall’associazione grazie a una convenzione con l’Unione dei Comuni che ha scadenza il 31 gennaio 2024. "Oltre alla delibera di giunta – precisa Rossi – il Comune ha effettuato una comunicazione all’Unione dei Comuni dell’Amiata grossetana". E prima della delibera sono stati i volontari della Proloco che si sono impegnati per garantire l’apertura del nuovo museo.

Nicola Ciuffoletti