Cultura diffusa. Dai libri rilancio del territorio

La Maremma è da sempre un luogo estremamente affascinante che ha ispirato numerosi autori dando vita a letture che la rendono protagonista di descrizioni, storie e racconti. Quale miglior modo, se non la proposta "La Maremma che Legge" per poter scoprire leggendo ogni scorcio del nostro territorio? Presentato ieri il progetto "La Maremma che Legge" pronto a valorizzare – ma soprattutto a diffondere – il patrimonio locale attraverso il libro, mezzo cardine della divulgazione culturale promosso da Biblioteche di Maremma ed editori, inserito nel prestigioso riconoscimento di "Città che Legge" ottenuto anche quest’anno dalla nostra città. Il progetto si rivolge ad aziende e associazioni, le librerie e le case editrici possono caricare il proprio catalogo online, generando dei pacchetti in base alla categoria e al contenuto dei libri legati del territorio al prezzo esclusivo di 3 euro ciascuno. Già oltre 400 volumi caricati. Appassionati di lettura o gestori di pubblici esercizi come bar, ristoranti, alberghi, agriturismi potranno acquistare i pacchetti disponendoli liberamente, decidendo al momento d’iscrizione di aderire alla biblioteca diffusa o spazi di lettura, dedicandoli ad eventi culturali e presentazione di libri. Per aderire al progetto sarà necessario effettuare l’iscrizione tramite la compilazione del form sul sito la maremmachelegge.it. Dopo l’acquisto, potranno essere ritirati alla "Nuova Libreria" di via dei Mille. Un’occasione anche per i pubblici esercizi per offrire ai clienti i libri in sostituzione di un resto in denaro o come gadget. Progetto presentato dall’assessore alla cultura Luca Agresti, la direttrice della Biblioteca Chelliana Anna Bonelli e Stefano Innocenti, di Innocenti Editore.

"Progetto interessante – dice Agresti –, serve sostegno agli editori richiamando la diffusione della lettura. Sarà un meccanismo che crea un virtuosismo nella distribuzione del protagonista d’eccezione: il libro." "È un progetto culturale d’eccellenza – dice Anna Bonelli – sono idee che vanno sostenute". "Nasce dall’idea del libro giacente che non viene acquistato – dice Innocenti –. Mi rivolgo alle aziende: aderite numerose".