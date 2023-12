Cuccioli in difficoltà. C’è la convenzione

Il Comune di Follonica ha siglato una convenzione con l’associazione di volontariato "Progetto Migratoria" per il soccorso dei pulli e di cuccioli di fauna selvatica autoctona in difficoltà trovati all’interno del Comune. "I cittadini e le cittadine che trovano pulli o cuccioli in difficoltà devono fare la segnalazione alle forze dell’ordine, come sempre – spiega l’assessore alla protezione animali Francesco Ciompi – In seguito alle segnalazioni verrà contattata l’associazione Progetto Migratoria che prenderà in carico le varie situazioni. Per chi deve effettuare una segnalazione, di fatto, non cambia nulla, ma il servizio di recupero sarà sicuramente più efficace". L’associazione si impegna a garantire per i prossimi tre anni le attività di ricevimento, cura, riabilitazione e la liberazione in natura in natura degli animali soccorsi. Inoltre si occuperà dell’ospitalità degli esemplari. La convenzione sarà attiva fino al 30 settembre 2026. All’associazione sono stati destinati mille euro per ogni anno di attività.