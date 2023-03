"Cronaca, privacy e fake news" Le notizie protagoniste al Lions

Il Lions Club Alta Maremma ha organizzato un incontro pubblico alla Sala Tirreno su un tema attuale di grande interesse: "Cronaca: tra diritto, privacy e fake news". L’avvocato Alberto Vannetti ha introdotto e moderato il tema soffermandosi sull’Articolo 21 della Costituzione che sancisce il diritto di cronaca e la libertà di espressione, evidenziando però come la cattiva informazione può essere nociva, citando un fatto di cronaca recente. Luca Mantiglioni, caposervizio de La Nazione, ha illustrato come i giornalisti devono operare nel dare le notizie: i limiti, le verifiche, il tipo di linguaggio, le responsabilità, le eventuali rettifiche. L’avvocato Simona Brizzi ha parlato del reato di diffamazione a mezzo stampa, del diritto di cronaca e di critica, del codice della privacy, del diritto all’oblio.

"In questo contesto La Nazione, il giornale più antico d’Italia – ha detto il presidente Maurizio Spagnesi – è stata antesignana proponendo da ventuno anni sul suo giornale ‘Cronisti in classe’, foglio creato dagli studenti delle scuole primarie, che stimola i giovani a diventare cittadini consapevoli di domani". La serata è continuata nel ristorante Oasi e successivamente c’è stata la cerimonia di investitura come soci del Club di Stefano Maestrini e Daniele Spreafico, presentati dal socio Achille Aguggeri.