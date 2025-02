Crollo in via del Fortino. Sistemati geo-blocchi a protezione della strada

MONTE ARGENTARIOI lavori definitivi sono ancora lontani, ma nel frattempo è stata messa ’una toppa’. Il muro di via del Grottino a Porto Santo Stefano, nella zona del Pispino, crollato nei primi giorni di dicembre 2022 durante un forte acquazzone, è stato messo in sicurezza con l’installazione di alcuni geo-blocchi. Oltre due anni fa l’acqua aveva causato il cedimento del muro di contenimento, con tutto il ripieno di materiale compreso, in un punto situato sotto un condominio e sopra una strada in cui, fortunatamente, non stava passando nessuno. Con l’installazione dei blocchi di pietra si potrà quindi stare in sicurezza, in attesa che vengano terminati gli studi geologici e si possa passare ai lavori veri e propri per ripristinare il muro crollato. Tramite gli studi bisognerà stabilire, inoltre, se ci sarà da intervenire sulla collina sovrastante. Resta da capire se il muro era crollato perché c’era qualche problema preesistente o se c’è una frana in atto sulla collina. L’incarico sugli studi è stato affidato allo stesso studio che seguì lo smottamento in via del Fortino qualche anno fa, dove intervenne tra l’altro la Regione con un finanziamento per sistemare la zona. "Sono stati messi dei geo-blocchi per la messa in sicurezza del terreno – spiega il sindaco Arturo Cerulli – in attesa delle definitive indagini. Quando poi il lavoro di studio, che è in corso, verrà definito, si potranno fare i lavori veri e propri. Quindi al momento si può accedere in tranquillità ai vari punti in cui bisogna andare in quella zona". Sono passati oltre due anni dal crollo del muro sotto via del Grottino a Porto Santo Stefano. Era il 3 dicembre 2022 quando, durante un forte temporale, il muro di contenimento venne giù assieme al terrapieno. Tutto il materiale era franato nella strada sottostante, nei pressi di un mobilificio e a pochi passi dal palazzetto dello sport del Pispino a Porto Santo Stefano, bloccando di fatto la strada adiacente al muro. Da tempo è comunque possibile percorrere la strada in un senso di marcia, sfruttando il marciapiede adiacente. Con le piogge che, negli ultimi tempi, si trasformano sempre più in vere e proprie bombe d’acqua, il ripristino del muro è un discorso quanto mai sentito dagli abitanti della zona, che attendono che il tutto sia ripristinato e la zona torni al suo stato precedente.Andrea Capitani