Crolla un pezzo di carro, tre feriti

Un incidente, che poteva costare caro alle tre persone che sono rimaste ferite. Il Carnevale di Follonica, dopo due anni di stop per il Covid, dunque inizia male la sua avventura. In piazza XXV aprile, ieri mattina, un pezzo del carro del rione Senzuno, dedicato al film ‘Ritorno al futuro’, si è staccato mentre i carristi lo stavano allestendo. L’auto Delorean si è adagiata sul carro colpendo tre volontari del rione: un giovane di 24 anni (ricoverato in codice 2) e altri due uomini di 39 e 42 anni, feriti in modo più lieve. Sul posto automedica e ambulanze che hanno trasportato i tre feriti all’ospedale di Grosseto.

Carnevale praticamente finito per il rione di Senzuno del presidente Michele Nannini: un po’ per lo choc di un incidente che poteva essere molto grave, ma soprattutto perché il carro è stato sequestrato dai carabinieri che, insieme ai vigili del fuoco, sono intervenuti sul luogo dell’incidente. La sfilata però, nonostante un fortissimo vento e un ritardo inevitabile, si è poi svolta regolarmente. Per solidarietà al rione Senzuno, la reginetta e i figuranti che avrebbero dovuto ballare sia sul carro che in strada, sono stati invitati ad esibirsi sul carro di Re Carnevale. Perché alla fine deve essere tutta una grande festa. "Purtroppo è capitato questo incidente – ha detto il sindaco di Follonica, Andrea Benini – dispiace per le persone che sono rimaste coinvolte del rione Senzuno ma fortunatamente non stanno male. Mesi e mesi di lavoro vanificati in pochi attimi. La sfilata comunque – ha chiuso il primo cittadino – si è svolta regolarmente". E infatti ieri a Follonica c’è stato il pienonedi gente per la sfilata dei carri. Non è la prima volta che il Carnevale di Follonica subisce un incidente del genere. Un episodio simile avvenne anche nel 2017 quando un parte del carro del rione Cassarello, che raffigurava Matteo Renzi, cadde su un lato provocando il ferimento di sette persone.