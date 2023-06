Croce Rossa, Pattugliamento a Piedi e Nuovo Mezzo di Soccorso a Orbetello Il Comitato CRI di Orbetello organizza un servizio di pattugliamento a piedi con volontari dotati di zaino per il primo soccorso. Saranno attivi dalle 21 alle 24 per prevenzione e soccorso. Per un nuovo mezzo di soccorso coinvolgeranno associazioni e realtà locali.