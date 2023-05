Croce rossa in festa, l’obelisco in piazza Siveri si tinge di rosso

Come ogni anno, l’8 maggio ricorre la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, celebrata in occasione dell’anniversario della nascita del suo fondatore, lo svizzero Henri Dunant. Il Comune di Follonica ha illuminato di rosso l’obelisco di piazza Sivieri. "Abbiamo festeggiato insieme l’impegno e l’umanità dei nostri volontari e delle nostre volontarie che ogni giorno si mettono al servizio della comunità – ha detto il sindaco Andrea Benini –. Il ruolo della Croce rossa è fondamentale al fianco delle persone nei momenti di maggiore sofferenza o fragilità, nelle emergenze e nelle calamità, sempre a supporto delle attività delle pubbliche amministrazioni nel settore sanitario, sociale e di protezione civile". "Grazie anche all accordo tra Anci e Cri quest’anno è stata esposta la bandiera Cri sulla facciata del Comune a ricordare a l’impegno che la Croce Rossa con i suoi volontari dedica a tutta la popolazione" ha concluso Antonio Bellini, presidente della Cri di Follonica.