Crisi della Tsd. Incontro al ministero

Oggi al ministero del Made in Italy si terrà la terza riunione del tavolo di crisi della "Tsd", la società che in provincia di Grosseto gestisce la manutenzione della rete in fibra ottica a banda larga di proprietà di Fiber Cop. "Fra i dipendenti di Tsd – dice Valter Scopetoni, segretario Slc Cgil –, ci sono anche i 26 operai grossetani che non hanno ancora riscosso le spettanze di dicembre, la tredicesima e quelle di gennaio. Questa è una convocazione importante, perché discuteremo della richiesta di cassa integrazione per crisi aziendale presentata da Tsd al ministero del Lavoro per 557 dipendenti, fra i quali i 26 operai maremmani. Ci aspettiamo un chiarimento definitivo sul percorso di uscita dallo stato di crisi e sull’eventuale subentro di una nuova proprietà, che sia in grado di rimettere in carreggiata l’azienda".