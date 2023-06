Crisi dei servizi, quali conseguenze su anziani, disabili e psichiatrici?

Nell’incontro pubblico sul tema quale sanità per il territorio, oltre che ad esporre problemi legati all’organizzazione dei servizi ospedalieri e territoriali e alle carenze di personale nel settore pubblico, sono stati portati esempi molto concreti con i quali è stato evidenziato come la crisi dei servizi investa e abbia conseguenze più gravi sulle categorie di soggetti più fragili come psichiatrici, disabili e anziani. "La psichiatria ne è un esempio – iniziano Mazzocco e Fedeli del Tavolo della Salute – lo smantellamento del reparto, presente al Sant’Andrea e l’impoverimento di figure professionali e servizi per i percorsi territoriali ne sono un esempio per chi vive questo disagio e lo tocca quotidianamente con mano. Le categorie più fragili sono quelle che pagano quindi il prezzo più alto, tra queste, oltre gli anziani e chi soffre di disagi economici, ci sono i disabili in tutte le varie situazioni". Nell’incontro è stato fatto un primo focus sui servizi collegati alla neuropsichiatra infantile dove Simona Vasile, presidente di "Iron Mamme", ha portato la testimonianza diretta dello stato dei servizi ormai drammatico che vivono le famiglie con soggetti autistici. "L’attesa per una prima visita e valutazione da parte di una famiglia con un bambino con problemi è di mesi, in qualche caso – ha detto Vasile – si arriva a un anno, così come passano mesi per avviare quei percorsi terapeutici e riabilitativi". "Il tema – chiudono Mazzocco e Fedeli – sarà oggetto di un incontro specifico per dare visibilità a chi rischia l’invisibilità e tentare di dare risposte concrete perché nessuno deve essere lasciato solo. Serve un impegno concreto finalizzato al potenziamento dell’offerta pubblica sia in campo sanitario che sociale".